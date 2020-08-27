В Брянске начнут строить новую школу на улице Романа Брянского

В Брянске собираются построить новую школу на 1225 мест на улице Романа Брянского. Муниципалитет уже запустил процедуру торгов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также в 2020 году начали строить новый детский сад на улице Строкина. Помимо этого в городе делают две пристройки для ясельных групп в Бежицком и Володарском районах.

В 2020 году на подготовку школ и детских садов к новому учебному году направили 280 миллионов рублей. Годом ранее эта сумма была в два раза меньше. На учреждения образования в 2019 году потратили около 140 миллионов.

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