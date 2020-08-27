В Брянске в Десну выпустили 16 тысяч мальков сазана

В Брянске в реку Десну выпустили свыше 16 тысяч мальков сазана. Это первое в этом году компенсационное зарыбление. Оно проводится после строительных работ около водных объектов.

Молодые сазаны приехали на Брянщину из Нижегородской области. Специалисты утверждают, что эта рыба хорошо адаптируется в нашей зоне.

Промыслового размера выпущенные в Десну мальки достигнут примерно через три года, рассказали на телеканале «ГТРК-Брянск».

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