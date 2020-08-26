В Брянске на ремонт памятника Трем Героям потратят больше двух миллионов рублей

В Брянске продолжают ремонт памятника Трем Героям, расположенного около лицея №27. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на ремонт памятника Трем Героям потратят 2,1 миллионов рублей. Реконструкцию монумента планируют завершить ко дню города Брянска 17 сентября.

В настоящее время подрядчики уже сделали ступени и приступили к усилению конструкции монумента, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, в Брянске продолжают ремонт памятника Трем Героям, расположенного в Фокинском районе около лицея №27.

Благоустройство ведется в рамках программы инициативного бюджетирования по предложению активистов территориального общественного самоуправления «Тихий».

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