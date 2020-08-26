Помоги окружающей среде и получи за это деньги

Фото: АО «Чистая планета».

После вынужденного перерыва, связанного с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавируса, в Брянской области снова начали работу пункты платного приема вторсырья.

- Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» поддерживает национальный проект «Экология» и активно реализует федеральную программу по раздельному сбору отходов. Мы понимаем, насколько важно сейчас заботиться о природе. Именно поэтому мы устанавливаем контейнеры для вторсырья на общих площадках не только в областном центре, но и в районах, и приучаем население к осознанному потреблению и бережному отношению к окружающей среде. Жители нашего региона могут не только сортировать мусор дома и становиться активными участниками раздельного сбора отходов, выбрасывая пластиковую упаковку и макулатуру в специальные накопители, но и сдавать вторсырье, для дальнейшей переработки, в платные пункты приема и получать за это деньги. После снятия ограничений мы снова открыли такие пункты, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает адреса пунктов платного приема вторсырья:

БРЯНСК:

пр-кт Станке Димитрова, 3 (территория БГИТУ);

территория Володарского рынка;

территория Советского рынка.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Комаричский р-он, п.Комаричи, ул.Советская, д.61(территория рынка);

Суземский р-он, п.Суземка, ул.Вокзальная, д.4а (ярмарка);

Навлинский р-он, п.Навля, пер-к Советский, д.8;

Клинцовский р-он, г.Клинцы, ул.Кюстендильская, д.4 (территория сельхозрынка);

Злынковский р-он, г.Злынка, пл-дь Свободы (территория рынка);

Почепский р-он, г.Почеп, ул. Смоленская, д.3 (территория рынка);

Дятьковский р-он, г.Дятьково, пер-к Луначарского, д.2А (территория рынка);

Фокино (Шибенец) ул. Карла Маркса 17;

Гордеевский р-он, ул. Калинина, 4 ( территория автовокзала).