В Брянской области дети стали реже гибнуть в авариях

В Брянской области за шесть лет число погибших в авариях детей снизилось в четыре раза. В течение 2020 года на 42,6 процентов уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Серьезную угрозу для жизни и здоровья ребенка представляют популярные сейчас гироскутеры, электросамокаты, роликовые коньки.

Также часто сами взрослые своим примером нарушения правил дорожного движения оказывают негативное влияние на несовершеннолетних, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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