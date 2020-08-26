На базе приема металлолома в Дарковичах брянец застрелил мужчину

39-летнего брянца будут судить за убийство и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

По версии следствия, обвиняемый приобрел в период с 2015-го по февраля 2020 года огнестрельное оружие калибра 7,62-7,65 мм и патроны к нему. Он незаконно хранил его и носил при себе. В феврале этого года на территории базы по приему металлолома в поселке Новых Дарковичи мужчина застрелил жителя Брянска.

Потерпевший от полученного огнестрельного ранения умер в больнице.

Уголовное дело будут рассматривать в Брянском районном суде, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».