В Брянске экс-директора птицефабрики "Снежка" будут судить за сокрытие 18 миллионов рублей

В Брянске бывшего директора ПАО "Снежка" будут судить за сокрытие от налоговой 18 миллионов рублей. С этих денег могли взыскать недоимку по налогам и страховым взносам.

По версии следствия, с марта 2018-го по март 2019 года руководитель организовала расчеты с контрагентами так, чтобы не платить недоимку по налогам. Общая сумма превысила 18 миллионов рублей.

- Расследование уголовного дела завершили, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Его материалы в ближайшее время передадут в суд.

В февраля 2020 года птицефабрика проходит процедуру банкротства.

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