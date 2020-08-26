В Брянске бывшего замдиректора строительного колледжа отправили в колонию за взятки

В Брянске бывшего заместителя директора строительного колледжа отправили в колонию за взятки. Женщина получила год лишения свободы. Отбывать наказание она должна в колонии общего режима.

Защитники попытались обжаловать приговор, так как посчитали, что реальный срок лишения свободы является слишком суровым наказанием. Но в Брянском областном суде оставили приговор без изменений. Поэтому он уже вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с ноября 2017-го по февраль 2019 года заместитель директора по учебной работе получила 49 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение одному из студентов оформляли текущую аттестацию, допуски к сессии и итоговой аттестации без посещений лекций. практических занятий и прохождения производственной практики.

Осужденной также назначили штраф, равный сумме взятки, 49 тысяч рублей. В течение двух лет она не может заниматься образовательной деятельностью.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».