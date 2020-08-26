В Севском и Погарском районах сожгли кусты дикой конопли

В Севском и Погарском районах уничтожили кусты дикой конопли. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России подвели итоги профилактической операции "Мак-2020", которая прошла на прошедшей неделе в Брянской области.

В населенном пункте Рабочий в Севском районе пограничники вместе с полицейскими обнаружили около 420 кустов дикорастущей конопли. Поле нашли в районе завода "Карбон". В Погарском районе на площади 30 квадратных метров выявили посевы наркотического растения вблизи населенного пункта Красный Угол. Здесь проверка прошла вместе с сотрудниками администрации сельского поселения.

В Пограничном управлении напоминают, что за культивирование растений, содержащих наркотические вещества, грозит уголовная ответственность. А для землевладельцев, которые не уничтожают посевы на своих полях, предусмотрен штраф.

Дикорастущую коноплю сожгли, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

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