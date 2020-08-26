Фото: "Подслушано Брянск".

Под Брянском ищут пропавшего 80-летнего Виктора Трубченко. О пропаже пенсионера сначала сообщил его сын в социальных сетях. Потом информацию подтвердили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Вечером во вторник, 25 августа, около восьми часов после работы в дом в поселке Стяжное в Брянском районе пришли родственники. А пенсионера там не оказалось. Родные пишут, что мужчина болен и нуждается в медицинской помощи. Куда он мог уйти, они не знают.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, голубые глаза. Пенсионер был одет в темно-синий пиджак и темно-серые брюки. Носит бороду и усы. С собой была черная барсетка.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск": 8-800-700-54-52.

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