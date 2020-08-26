В Навле за полгода возвели пристройку к детскому саду

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Навле меньше чем за полгода возвели пристройку к детскому саду. Она рассчитана на 55 мест. В ясли будут ходить малыши до трех лет.

Пристройку возвели в рамках национального проекта "Демография", сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Но пользователи обратили внимание, что здание еще не сдали в эксплуатацию, а в нем уже есть протечки. На фотографиях, опубликованных на официальной странице областного правительства, видны подтеки на соединении стен и потолка.

На соединении стен и потолков видны протечки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».