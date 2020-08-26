Семь тысяч брянских школьников поедут на учебу на автобусах

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Больше семи тысяч брянских школьников в новом учебном году поедут на учебу на автобусах. Школ не оказалось в 815 населенных пунктах, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Ребят будут развозить до образовательных учреждений на 316 автобусах.

Все машины оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками и ремнями безопасности. Водители каждый день будут проходить медицинский осмотр. Перед каждым выездом автобусы проверят на наличие неисправностей.

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