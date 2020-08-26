Фото: "Варяг".

В Брянске не разрешили провести ежегодный триатлон. Это соревнования на скорость в плавании, беге и велогонке. Состязания должны были состояться 30 августа в Брянском районе. Об отмене сообщил организатор Владимир Вольпер в социальных сетях.

Несмотря на то, что соревнования были внесены единый календарный план управления физкультуры и спорта Брянской области, было получено разрешение на проведение от регионального управления Роспотребнадзора. Разрешение на проведение триатлона не выдали администрация Брянского района.

Кроме того, запретили проводить Чемпионат по триатлону среди слепых. Он был запланирован на 11 сентября.

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