Губернатор обратил внимание на заторы на Авиационной в Брянске

Губернатору стоит заехать во двор, куда ведет ненужный светофор. Дорога в нем отсутствует. Фото: Марина АНТОНОВА

Губернатор Александр Богомаз обратил внимание на постоянные заторы на улице Авиационной в Брянске. Во вторник, 25 августа, в областном правительстве прошла ежедневная планерка. Она была посвящена безопасности школьников на дорогах.

- Два года не могли поставить на площади Ленина один светофор, решали, деньги искали, а сейчас везде светофоры, зачем? - спрашивает глава региона. - Я лично проезжал по Авиационной, а там заторы. Сигналы светофоров необходимо проанализировать. Ведь для того, чтобы во двор заехать и то ждешь разрешающий сигнал.

Улицу Авиационную капитальной отремонтировали. Дорогу расширили до шести полос. На некоторых участках вдоль дороги появилась парковка. Светофоры и движение по полосам оставляют на улице только одну полосу для проезда прямо. С крайней левой можно повернуть только налево, на крайней правой приходится ждать, когда загорится стрелка направо.

По словам губернатора, в области есть специальная комиссия, которая должна внести свои предложения по организации движения, Необходимо при этом обеспечить безопасность движения, безопасность пешеходов и избавиться от пробок.

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