В Брянске убрали больше 4 тонн мусора

В Брянске продолжается месячник по благоустройству. С городских улиц, парков и скверов уже вывезли больше четырех тысяч тонн мусора и смета. Ежедневно к уборке приступает около 100 человек. Одновременно с этим проводят механизированную уборку территории.

За минувшие две недели сотрудники дорожного управления скосили более 900 тысяч квадратных метров травы на обочинах и общественных территориях. В ближайшее время планируют приступить к стрижке новых газонов на улице Фокина.

Кроме этого, в рамках месячника по благоустройству в городе убирают незаконные мусорные свалки и граффити. По обращениям жителей подсыпают грунтовые дороги в частном секторе, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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