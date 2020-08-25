В Брянске на Литейном мосту вводят временные ограничения движения

С 25 по 28 августа автомобили смогут двигаться здесь с 30-минутными интервалами. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске по улице Литейной от дома №1 на Литейной до улицы Флотской будет временно ограничено движение. С 25 по 28 августа автомобили смогут двигаться здесь с 30-минутными интервалами. Это связано со строительством Литейного моста.

Прежде укладка мостовых балок осуществлялась подъемным краном с земли. Сейчас подрядчики приступают к монтажу балок на русловых опорах, установленных в воде. Поэтому строительные работы будут вести с действующего моста, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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