В Брянской области в аварии погибла женщина-пешеход

Фото: группа «Подслушано Брянск» в vk.com.

В Брянской области 25 августа произошло смертельное ДТП. В Выгоничском районе около двух часов дня на 40 километре автодороги «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» столкнулись два автомобиля. В результате погибла женщина-пешеход.

Следовавший со стороны Брянска «МАЗ» под управлением 52-летнего водителя столкнулся с автомобилем «КИА Сид» под управлением 32-летнего мужчины. Столкновение произошло из-за того, что водитель легковушки нарушил правила дорожного движения и попытался повернуть с правого ряда.

После столкновения автомобиль «КИА Сид» наехал на идущую по правой обочине 33-летнюю женщину. Пострадавшая от полученных ран скончалась. Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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