Брянские первоклассники получат школьные принадлежности

28 августа в брянском центральном парке культуры и отдыха будущим ученикам вручат портфели со школьными принадлежностями. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске проходит общегородская благотворительная акция «Город – детям». Мероприятие стало для Брянска традиционным, оно проводится с 2002 года.

В течение лета неравнодушные граждане собирают средства для подготовки к школе первоклассников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

28 августа в брянском центральном парке культуры и отдыха будущим ученикам вручат портфели со школьными принадлежностями. Также в этот день дети прокатятся на парковых аттракционах, полакомятся сладостями и хорошо отдохнут в кругу сверстников, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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