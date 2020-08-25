Трех жителей Брянской области осудили за кражу металла с железнодорожных составов

В Брянской области в октябре 2019 года на железной дороге поймали с поличным трех жителей региона. Мужчины пытались похитить две тонны металла из железнодорожного состава, двигающегося в Белоруссию.

Злоумышленники скидывали чугунные и стальные болванки с поезда. Своими действиями они также могли нанести ущерб путям, системе электрификации и другому железнодорожному оборудованию.

Выгоничский районный суд приговорил преступников к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, обязательными работами и судебным штрафом, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».