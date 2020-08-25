В Брянской области велосипедист попал под колеса автомобиля

В городе Трубчевске Брянской области днем 24 августа около половины двенадцатого на улице Славянской автомобиль ВАЗ-21074 сбил велосипедиста, который пытался повернуть налево на проселочную дорогу.

68-летний водитель двигался со стороны улицы Селецкой. 31-летний велосипедист получил черепно-мозговую травму, ушибы затылочной части головы. Пострадавшего госпитализировали, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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