В Брянске на футбольный матч смогут попасть лишь 2,5 тысячи человек

Фото: группа болельщиков ФК «Динамо Брянск» в vk.com.

В Брянске на игру «Динамо Брянск» с командой из Омска «Иртыш» смогут попасть 2 с половиной тысячи зрителей.

По требованию Роспотребнадзора трибуны брянского стадиона «Динамо» могут быть заполнены на 25 процентов. Напомним, на предыдущих играх разрешали присутствие лишь 10 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона.

Футбольный клуб «Динамо Брянск» проведет домашнюю игру с омской командой «Иртыш» в воскресенье 30 августа. Матч начнется в 17.00, сообщили на официальной странице болельщиков брянского футбольного клуба в социальной сети.

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