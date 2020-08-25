Брянский драматический театр открывает новый 95-й сезон

Фото: Брянский театр драмы имени А.К. Толстого.

Брянский театр драмы имени Алексея Толстого открывает 95-й театральный сезон. С 18 марта 2020 года театр из-за распространения коронавируса был закрыт. Его работа полностью перешла в онлайн-режим: актеры читали стихи, играли на рояле, пели.

18 сентября после семи месяцев тишины с брянской сцены вновь раздадутся голоса актеров. Театральная труппа приготовила для зрителей премьеру: комедию в двух актах по пьесе Александра Островского «Последняя жертва».

По санитарно-эпидемиологическим требованиям зал драмтеатра будет заполнен лишь наполовину. На сайте учреждения уже открылась продажа билетов, рассказали в Брянском театре драмы имени Алексея Толстого.

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