Банк ВТБ предоставит 9,7 млрд рублей на строительство ЖК бизнес-класса homecity

Фото: "ВТБ".

Компания PPF Real Estate Russia и банк ВТБ подписали кредитное соглашение на финансирование жилого комплекса бизнес-класса homecity. Общий лимит кредитования составляет 9,7 млрд рублей. Объём инвестиций в проект общей площадью 139 000 кв. м составит 10,7 млрд рублей.

«ВТБ активно работает с ведущими застройщиками на российском рынке. Наша экспертиза в этой отрасли позволяет клиентам реализовывать масштабные, интересные проекты в сфере жилой недвижимости, которые пользуются значительным спросом со стороны покупателей. Уверен, что профессионализм и опыт PPF Real Estate Russia будут способствовать созданию привлекательного жилого комплекса, который удачно впишется в городской ландшафт», - сказалДмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ.

«Комплексное развитие территории Comcity — флагманский проект нашей компании, и мы с особым вниманием относимся к выбору партнёров для его реализации. Мы рады сотрудничеству с таким надёжным банком, как ВТБ. Подписанное нами кредитное соглашение — ещё одно свидетельство того, что рынок высоко оценивает наш жилой комплекс», — отметил CEOComcity Владимир Киреенко.

ЖК homecity находится на Юго-Западе Москвы и предусматривает строительство пяти 6 – 9-этажных корпусов, где расположатся 1 500 квартир, подземный паркинг на 800 автомобилей, школа и детский сад. homecity — часть масштабного проекта Comcity, включающего Офисный парк класса A, торговую галерею и четырёхзвёздочный отель Novotel под управлением AccorHotels. Сдача жилого комплекса запланирована на II квартал 2022 года.

Лицензия №1000.