Брянский режиссер сняла документальный фильм об узниках концлагеря

Брянский режиссер Галина Вереина сняла документальный фильм "Слеза ребенка". Он посвящен теме Великой Отечественной войне, в первую очередь - детям, которые попали в концентрационные лагеря. Многие из них погибли.

Презентация киноленты пройдет в Брянской областной библиотеке имени Федора Тютчева 26 августа в 15.00. На нее придет режиссер, а также брянские писатели, журналисты, представители общества малолетних узников Брянска.

Гости услышат песни военных лет, сообщают в пресс-службе областной библиотеки. Обсудить новый фильм можно будет с его создателем.

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