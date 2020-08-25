Брянская транспортная прокуратура проверит блокированный переход на путях в Дятькове

Брянская транспортная прокуратура проверит заблокированный переход на железной дороге в городе Дятьково. На проблему обратили внимание пользователи соцсетей. Грузовые составы останавливаются на пешеходном настиле. Горожанам приходится подлезать под состав, чтобы перейти на другую сторону железной дороги.

- В настоящее время в компетентных органах и организациях запрошены необходимые сведения, - говорят в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры. - О результатах надзорных мероприятий будет сообщено дополнительно.

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