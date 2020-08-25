В Брянске коронавирусная "скорая" ехала почти пять часов к пациенту

Машина приехала на вызов только к десяти часам вечера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске коронавирусная "скорая" ехала почти пять часов к пожилому пациенту. Вечером в понедельник, 24 августа, было слишком много вызовов.

- Бабушке 84 года, - рассказала "КП-Брянск" Валерия. - Первый раз она сама вызвала скорую в десять часов утра. Машина приехала через 29 минут. Бабушка в больницу не поехала, решила дождаться терапевта. Врач назначила анализ на коронавирус на следующее утро. После обеда ей резко стало плохо. Температура поднялась до 40 градусов, озноб, рвота. Сбить температуру не удалось. В начале шестого снова позвонили в "скорую". Сказали машина скоро приедет. Когда узнали, что температура такая высокая, направили ковидную бригаду.

Пенсионерка прождала скорую помощь до десяти часов вечера.

- Сначала мы не паниковали, думали, что есть пациенты, которым помощь нужнее, - говорит Валерия. - Но после четырех часов ожидания, стали сомневаться, что это так. Я стала звонить на "горячую" линию оперативного штаба. Телефон там был отключен. А оператор в скорой все твердил: "Машина к вам пока не выехала". Наверное, сказался первый отказ от госпитализации.

Через несколько часов температуру удалось сбить медикаментами. Когда приехала бригада, показаний к госпитализации у бабушки не нашла. Сатурация (кислород в крови) была в норме.

- В 4-ю горбольницу госпитализируют только тяжелых пациентов по согласованию с колл-центром ковидного госпиталя, - рассказала фельдшер. - У нас сегодня было больше ста вызовов.

Как рассказали "КП-Брянск" в Брянской городской станции скорой помощи, каждый день на вызовах в Брянске работает девять коронавирусных бригад. При необходимости их количество увеличивают. За сутки в понедельник поступило больше 100 вызовов для ковидных бригад. Это пациенты с высокой температурой и те, кто находится на амбулаторном лечении. Им необходимо сделать контрольное КТ.

В Брянске остался только один коронавирусный госпиталь - в городской больнице №4. Каждые сутки в области регистрируют 20-30 заболевших.

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