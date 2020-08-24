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В Брянскую область не пустили 59 тонн кормов для животных

Продукция следовал в Москву из Италии
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В Брянской области на пункте пропуска «Троебортное» остановили автомобили с сухим кормом для животных из Италии.

На 59 тонн груза, следовавшего в Москву, имелись ветеринарные сертификаты, выданные в августе итальянской стороной. Но при проверке выяснилось, что корма перевозили в неопломбированном транспорте. Кроме этого, на упаковке отсутствовали надписи на русском языки.

Также в сертификатах не указали название продукции. А в одной из машин в нарушение санитарных норм помимо перевозимого груза находились посторонние предметы.

Все три партии товара вернули отправителю в законном порядке, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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