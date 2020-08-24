Чистота вокруг – ответственность каждого!

Фото: АО «Чистая планета».

Региональный оператор по обращению с ТКО ликвидировал несанкционированную свалку, которую устроили дачники садового общества «Механизатор».

- Мы уже рассказывали о том, что садовые общества не охотно заключают договоры на установку контейнеров и вывоз отходов. Вместе с тем, дачники не готовы увозить мусор с собой и устраивают свалки прямо у въезда в садовые общества - у забора или на обочине дороги. На прошлой неделе нам сообщили о такой несанкционированной свалке, расположенной на обочине дороги, недалеко от поселка Новые Дарковичи, по пути из Дятьково в Брянск. Вчера сотрудники транспортной компании ООО «Спецавтопредприятие» убрали мусор. Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, что за нарушение природоохранного законодательства и организацию свалок, предусмотрены штрафы, но, если каждый из нас не будет поддерживать чистоту вокруг и убирать за собой, мы никогда не будем жить в чистой стране, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что 1 июня 2020 года вступили в силу изменения и дополнения в статью 8.2 КоАП. Теперь за сбор, накопление или утилизацию мусора в неположенном месте предусмотрены штрафы для граждан – от 1 до 4 тысяч рублей; штрафы для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; штрафы для ИП – от 30 до 80 тысяч рублей; штрафы для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч. А за размещение мусора в неположенном месте штрафы еще выше. Для граждан – от 3 до 7 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 60 тысяч рублей; для ИП – от 40 до 70 тысяч рублей; юридическим лицам за нарушение придется заплатить от 300 до 700 тысяч.