Новозыбковским безработным два месяца не платят пособия

Новозыбковским безработным в течение двух месяцев не платят пособия. Последнюю выплату за май они получили в конце июня. За июль и август денег они не видели.

- Люди месяцами не получали денег на Новозыбковском машзаводе, - жалуются горожане. - Теперь та же ситуация на бирже труда.

В центре занятости пояснили, что задержки выплат происходят из-за перегруженности портала госуслуг, сообщают "Брянск.Новости.RU". Все пособия назначаются и перечисляются дистанционно. В центре занятости ждут сведений с портала. Только после получения необходимых данных назначаются и выплачиваются пособия.

- Если у кого-то есть вопросы, проблемы, мы приглашаем в центр занятости на личный прием, - говорит директор новозыбковского центра занятости Ирина Каширская. - Здесь доходчиво все объясняем. И кроме того, обязательно знакомим состоящих на учете в ЦЗН в качестве безработных с обширным списком вакансий. Также предлагаем бесплатное обучение по самым востребованным профессиям.

Кстати, в новозыбковском центре занятости на учете состоит 1300 безработных. А свободных вакансий только 183.

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