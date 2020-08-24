Учреждения образования Брянской области проверили полицейские

В Брянской области в преддверии начала нового учебного года сотрудники полиции проверили все учреждения образования. Здания обследовали с привлечением специалистов-кинологов.

В регионе учащихся ждут 472 школы, 62 филиала школ, 339 детских садов, 38 средних специальных заведений, 13 филиалов ссузов, 11 вузов.

В области стало больше учреждений образования, оборудованных тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Во всех организациях имеется информация с телефонами дежурных частей и руководителей органов полиции.

1 сентября около всех учебных заведений в усиленном режиме будут дежурить сотрудники полиции. Им помогут частные охранные организации, общественные объединения и казаки.

При пропуске на торжественные линейки будут использовать ручные металлодетекторы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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