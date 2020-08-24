В Брянске ремонтируют памятник Трем Героям

Фото: администрация Фокинского района города Брянска.

В Фокинском районе города Брянска начали ремонт памятника Трем Героям Советского Союза Владимиру Рябку, Валентине Сафроновой, Игорю Кустову. Монумент, расположенный около лицея №27, делают по программе инициативного бюджетирования.

С предложением отремонтировать памятник в год 75-летия Победы выступили представители территориального общественного самоуправления «Тихий», рассказали в Фокинской районной администрации.

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