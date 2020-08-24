Попали, которые бросали

Снимки, сделанные фотоловушкой на контейнерной площадке по улице Вяземского, 13-15.

Региональный оператор по обращению с ТКО ловит дворников, которые устраивают мусорный беспредел на контейнерных площадках Брянска. Сегодня в объектив скрытой фотокамеры, установленной по адресу улица Вяземского 13-15, попали работники «Жилкомсервиса» Володарского района.

- Вчера в СМИ появилась информация об свалке, образовавшейся на контейнерной площадке, расположенной рядом с дорогой, по улице Вяземского, 13-15. Это место проблемное – несмотря на регулярный вывоз отходов согласно графику, мы постоянно фиксируем переполнение накопителей для ТКО и просим транспортную компанию «Володарка 17», которая занимается транспортированием мусора в Володарском районе, делать дополнительные рейсы. Площадка находится рядом с проезжей частью и туда выбрасывают отходы не только жители микрорайона, но и водители проезжающих машин. Чтобы фиксировать нарушения и не допускать создания несанкционированных свалок и складирования мусора, который не относится к ТКО, там мы установили фотокамеру. Сегодня утром автопредприятие «Володарка 17» вывезла все отходы и убрала территорию вокруг контейнерной площадки, но уже спустя полтора часа дворники притащили и бросили рядом с бункером мешок с мусором. Это зафиксировала наша фотоловушка. О какой чистоте и порядке мы говорим, если сами сотрудники коммунальной службы захламляют площадку!? Нередко дворники вытряхивают смет в контейнеры, а то, что упало на площадку, даже не поднимают. Скоро наступит осень, и есть опасение, что они будут забивать все контейнеры листвой, а населению некуда будет складировать ТКО. По сегодняшнему факту региональный оператор оправил письмо в «Жилкомсервис» Володарского района (ЖЭУ-29), - рассказала заместитель руководителя управления транспортной логистики регионального оператора Ольга Долгополова.