В Брянске на набережной сделают велодорожку и небольшой пирс. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске в 2021 году планируют благоустроить территорию около реки Десны от Славянской площади до дома №1 по улице Набережной.

За данный проект проголосовали жители города еще в сентябре 2019 года. Планировалось начать строительство в 2020 году. Но из-за гидрологических и геологических исследований стройку перенесли на следующий год.

На набережной сделают широкую лестницу к реке и небольшой пирс. Обустроят спортивно-игровую зону и место для отдыха. Кроме этого, вдоль Десны проложат велосипедную дорожку и аллею для прогулок.

В настоящее время предпроектную документацию изучают природоохранные организации и вносят корректировки ресурсоснабжающие учреждения, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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