Жители Брянской области перевели мошенникам почти 2 миллиона рублей

Жители Брянской области за минувшую неделю перевели на счета мошенников 1 миллион 888,6 тысяч рублей. Как и прежде, злоумышленники предпочитают представляться сотрудниками банков и под разными предлогами выманивать данные банковских карт. По такой схеме 18 жителей Брянщины в целом лишились 1 миллиона 732,7 тысяч рублей.

Используют мошенники и социальные сети. Откликнувшись на просьбу «знакомого», 26-летний житель Сельцо перевел на неизвестный счет 34 тысячи 700 рублей. При похожих обстоятельствах 61-летняя жительница Володарского района лишилась 5 тысяч рублей.

Для помощи попавшему в беду «родственнику» 72-летняя жительница Фокинского района отдала якобы сотруднику полиции 10 тысяч 500 рублей. Таким же образом за неделю обманули еще двух пенсионерок. 67-летняя жительница Советского района перечислила мошенникам 8 тысяч рублей, а 65-летняя женщина из Почепского района – 5 тысяч рублей.

Продолжаются обманы, связанные с объявлениями на специализированных сайтах. Мошенники откликаются на объявления и соглашаются сразу же заплатить за товар. Разговаривая с ничего не подозревающими гражданами, они выманивают данные банковских карт и списывают все имеющиеся там деньги. По такой схеме за минувшую неделю обманули шестерых жителей Брянской области.

По всем фактам проводится проверка, решается вопрос возбуждения уголовных дел за мошенничество, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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