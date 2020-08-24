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Брянскую предпринимательницу оштрафовали за долг штукатуру-кровельщику

Также она должна выплатить рабочему зарплату
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В Брянске индивидуальный предприниматель задолжала штукатуру-кровельщику 10 тысяч рублей. Она не выплатила работнику часть зарплаты за апрель 2020 года.

После проверки Бежицкой районной прокуратурой женщину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на три тысячи рублей.

Погашение задолженности по зарплате находится на контроле у надзорного ведомства, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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