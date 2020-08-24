В Брянской области на три дня ограничат движение на переезде

Объехать ремонт можно по соседнему переезду 48-й километр. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области на три дня ограничат движение на железнодорожном переезде. С 26 по 28 августа работы пройдут на перегоне Выгоничи-Пильшино. Из-за этого закроют одну полосу переезда 46-й километр.

В указанные дни с девяти часов утра до четырех часов вечера движение машин будет организовано по одной полосе, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД. С десяти часов утра до часа дня переезд будет полностью закрыт. В это время будут проходить путевые машины.

Объехать ремонт можно по соседнему переезду 48-й километр.

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