В Локте аптечная база загрязнила приток Неруссы

В брянском поселке Локоть предприятие загрязнило приток реки Нерусса. Об этом сообщили в социальных сетях. После проверку провела природоохранная прокуратура вместе с департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области.

Оказалось, что ручей Безымянный использует предприятие, которое производит лекарство. Оно сбрасывает в водный объект сточные воды и берет пресную воду. Все это делается без разрешительных документов.

- На юридическое лицо ООО «Армавирская межрайонная аптечная база» и должностное лицо организации возбудили два административных дела по статьям "Пользование недрами без лицензии" и "Самовольное занятие водного объекта или его части либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью", - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - От руководителя предприятия потребовали устранить нарушения.

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