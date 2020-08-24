В Брянской области 24 августа возобновили работу все детские сады

С 24 августа все брянские детские сады начали работать в привычном режиме. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 24 августа все брянские детские сады начали работать в привычном режиме. Такое решение принял оперативный штаб еще 13 августа.

Напомним, до этого в дошкольных учреждениях из-за коронавируса функционировали лишь дежурные группы. Детей в них принимали только при предъявлении справки с графиком работы родителей.

После открытия в детсадах продолжат соблюдать все противовирусные меры.

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