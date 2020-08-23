В Брянске при пожаре спасли одного и эвакуировали пятерых человек

В Брянске 23 августа около часа дня в здании на улице Набережной в Советском районе произошел крупный пожар. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске 23 августа около часа дня в здании на улице Набережной в Советском районе произошел крупный пожар. Горела деревянная пристройка к двухэтажному многоквартирному жилому дому. Также огонь охватил кровлю здания.

В 13.41 горение локализовали, в 13.59 – ликвидировали. Причина пожара сейчас устанавливается. При возгорании никто не пострадал. Еще до приезда пожарных расчетов из здания эвакуировали пятерых жителей дома, а также спасли одного человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар тушили две автоцистерны пожарно-спасательной части №1. Позднее к ним присоединились еще две автоцистерны и автолестница пожарно-спасательных частей №12, №2 и №8. При возгорании задействовали четыре ручных ствола и четыре звена газодымозащитной службы.

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