Некоторые брянские кафе не пережили коронавирус

Некоторые брянские кафе не смогли пережить коронавирус. С 15 августа в регионе хоть и с некоторыми ограничениями, но к полноценной работе приступили организации общественного питания. До этого кафе и рестораны могли принимать посетителей только на открытых летних верандах.

Однако не все заведения общепита смогли оправиться от коронавирусного простоя. Жители Брянска заметили, что до сих пор закрыта популярная пиццерия в центре Советского района на пересечении улиц Калинина и Фокина. Также не работают некоторые кафе на улицах Крахмалева и Авиационной.

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