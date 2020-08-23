Кандидаты на пост губернатора Брянской области начали агитацию

В Брянской области началась агитационная кампания. Кандидаты на губернаторский пост активно используют уличные баннеры. В Брянске заметили плакаты с предвыборными лозунгами и призывами.

Напомним, выборы губернатора Брянской области состоятся 13 сентября 2020 года. На высокий пост претендуют пять человек. От партии «Единая Россия» на выборы идет действующий главы региона Александр Богомаз.

Партия КПРФ выставила кандидатуру Андрея Архицкого. От «Справедливой России» на губернаторский пост претендует Сергей Курденко. «Гражданская платформа» заявила на выборы Дмитрия Корнилова. От «Казачьей партии России» за высокую должность поборется Сергей Чернышов.

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