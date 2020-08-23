На канале «Россия 24» рассказали о брянских стройках

Фото: скрин с видео.

На федеральном телеканале «Россия 24» вышел сюжет, в котором рассказали о брянских стройках и визите в регион заместителя председателя российского правительства Марата Хуснуллина.

Зрители телеканала узнали о высоких темпах возведения в Брянске Дворца единоборств и Литейного моста.

В целом федеральный канал посвятил сюжет стройкам в тех регионах, где грядут губернаторские выборы. Рассказ о Брянской области завершил шестиминутный эфир.

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