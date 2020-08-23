На брянской улице Ульянова нарисовали портрет Александра Попова

Фото: группа «Брянский урбанист» в vk.com.

В Брянске появился еще один арт-объект. На коммуникационном шкафу на перекрестке улиц Ульянова и 22-го съезда КПСС в Бежице нарисовали электротехника Александра Попова. Автор изображения – Сергей Трезвенко.

Как рассказали художники, это последняя работа, которую запланировали на этот год. Напомним, ранее в Бежицком районе Брянска уже появились два портрета на коммуникационных шкафах.

На улице Институтской изобразили писателя Михаила Булгакова, а на перекрестке улиц Ульянова и Майской стачки – музыканта Егора Летова.

Все работы появились благодаря поддержке простых людей, которым не безразличен облик родного города, рассказали в группе «Брянский урбанист».

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