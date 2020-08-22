Брянская область может получить дополнительные деньги по нацпроектам

Прибывший на Брянщину заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин высоко оценил темпы реализации в регионе национальных проектов.

– По всем нацпроектам Брянская область идет по темпам выше, чем в России, и это очень позитивный фактор, – цитирует вице-премьера пресс-служба правительства Брянской области.

Зампред российского правительства добавил, что Брянская область вошла в число российских регионов, которые могут получить дополнительные средства из резервного фонда федерального бюджета.

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