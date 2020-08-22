В Брянске зампред правительства отметил творческий подход при строительстве школы

Новая школа на старом аэропорту распахнет свои двери 1 сентября 2020 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Зампредседателя российского правительства Марат Хуснуллин высоко оценил творческий подход, проявленный при строительстве в Брянске новой школы на территории старого аэропорта. Он обратил внимание на размещенную на лестнице таблицу умножения, подчеркнув, что такого не видел ни в одном регионе.

Также зампред правительства отметил, что современное учебное заведение возведено качественно при минимальных затратах, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, накануне Брянщину посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. Делегация побывала на важных строительных объектах региона.

Новая школа на старом аэропорту распахнет свои двери 1 сентября 2020 года. Уже набрано 1120 учеников, в школе будет восемь первых классов. Обучение будет вестись только в первую смену.

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