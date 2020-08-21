Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске изменилась схема движения на привокзальной площади. Автомобили и общественный транспорт, в том числе троллейбусы, должны двигаться по большому кругу. Проезд между фонтаном и памятником Ленину перекопали. Теперь здесь будет часть сквера.

С привокзальной площади все будут выезжать напротив заправки.

Работы на привокзальной площади выполнены на 70 процентов. В новом фонтане монтируют насосную станцию, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В сквере полностью уложили плитку, обустроили клумбы и засеяли газон, который частично уже взошел.

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