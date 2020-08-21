В Брянске комиссия проверит благоустройство Центрального пляжа перед приемкой

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска комиссия проверит благоустройство Центрального пляжа перед приемкой. Ремонт общественной территории подходит к концу. Рабочие устанавливают зонтики и раздевалки на пляже.

Прибрежная зона на бежицком пляже стала больше. Строители расчистили бурелом и привезли 1400 кубометров песка. На входе на пляж со стороны городской больницы обновили лестницу. Теперь она оборудована пандусом.

- На территории установили 30 фонарей, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Они освещают не только центральную аллею, но и пешеходные тропинки.

На пляже появился стационарный туалет, контейнерная площадка. На парковке уложили асфальт.

Напомним, на благоустройство пляжа пожаловались местные жители. По их словам, туалет будет мешать отдыхающим - он расположен в неподходящем месте. Асфальтовая дорожка в природной зоне горожанам тоже не понравилась.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».