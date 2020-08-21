В Брянск с рабочим визитом приехали вице-премьер Марат Хуснуллин и замминистра строительства Ирек Файзуллин

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В пятницу, 21 августа, в Брянск с рабочим визитом прибыли заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и первый заместитель министра строительства Ирек Файзуллин. В аэропорту их встретил глава региона Александр Богомаз, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В рамках рабочей поездки гости побывают на важных стройках в регионе. Это Литейный мост, дворец единоборств, улица Советская, новая школа, а также поликлиника и ледовый дворец в Стародубе.

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