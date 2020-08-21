Ремонт сквера "Литий" в Брянске выполнили на 90 процентов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянске ремонт сквера "Литий" выполнили на 90 процентов. Осталось высадить растения, установить скамейки и запустить каскадный фонтан.

- В сквере уже высадили около 30 новых деревьев, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Вернули 14 туй, которые на время ремонта убрали в питомник. Рабочие сажают декоративный кустарник - спирею, кизильник и сирень.

Фонтан в центре сквера облицевали снаружи гранитом, внутри чашу выкладывают мозаикой. Несколько десятилетий назад в сквере был фонтан. Но в новом веке от него ничего не осталось. Новый фонтан будет каскадным, протяженностью 45 метров.

На ремонт сквера выделили 35 миллионов рублей.

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