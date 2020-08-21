Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В четверг, 20 августа, специалисты Брянского пожарно-спасательного центра выезжали в Карачевский район. В лесу здесь нашли опасные предметы.

- На территории Бошинского сельского поселения изъяли 13 артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра, а в Песоченском сельском поселении - 6 минометных мин калибром 120 миллиметров, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 16.10 снаряды уничтожили. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В пятницу, 21 августа, боеприпасы нужно было уничтожить в Погарском районе. В лесу недалеко от деревни Карбовка нашли 12 артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров, девять минометных мин и три ручных гранаты.

Спасатели обезвредили боеприпасы в 13.30.

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